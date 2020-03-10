Якутск, , 05:11 — REGNUM В Якутске продолжается разбирательство и выяснение всех подробностей по факту обнаружения обезглавленных трупов животных, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

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«Установлено, что все животные были подвергнуты эвтаназии гуманным способом, есть соответствующие акты, в которых стоят подписи ветеринаров, указаны использованные для усыпления медикаменты и показания для эвтаназии», — заверили в мэрии.

Специалисты пояснили, что проба на вирус бешенства для лабораторных исследований берётся из мозга умершего животного. Трупы кошек и собак мелких пород после эвтаназии отправляются в лабораторию целиком. Для исследования крупных пород собак и других животных нужна голова, которую после усыпления отсекают.

«Этим объясняется наличие обезглавленных и окровавленных трупов в контейнере пункта передержки безнадзорных животных. Никаких прижизненных методов лабораторной диагностики бешенства у животных не существует», — добавил начальник управления ветеринарии Павел Павлов.

У зоозащитников Якутии иное мнение на происходящее — они сомневаются, что вообще был факт выявления бешенства. Общественники обратились в прокуратуру с заявлением о проверке возможной подделки результатов экспертизы на вирус бешенства, которую проводила Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория 3 марта.

По мнению зоозащитников, «информацию о вирусе бешенства распространили для того, чтобы совершить массовое убийство животных», написали в обращении в прокуратуру активисты.

Глава Якутска Сардана Авксентьева поручила провести в Иркутске независимую экспертизу проб биоматериала на наличие вируса бешенства у животных в пункте передержки. Она также обратилась в полицию и прокуратуру с просьбой проверить все факты смерти животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске обнаружены 153 трупа собак и 48 кошек, которых по словам владельцев пункта передержки безнадзорных животных пришлось усыпить из-за контакта с собакой, заражённой бешенством.