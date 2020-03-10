Волгоград, , 21:05 — REGNUM Крупный природный пожар возник в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 10 марта. Для ликвидации огня пожарным потребовалось четыре часа, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения около 16:00. Возле хутора Пламенка горел тростник. Работу пожарных осложняли порывы ветра, на полную ликвидацию огня потребовалось порядка четырёх часов.

Распространение огня на открытой местности удалось избежать, угрозы населённым пунктам нет.