Багдад, , 15:50 — REGNUM В результате акций протеста в Ираке погибли трое демонстрантов. Об этом 10 марта сообщает Rudaw.

Также, по данным журналистов, в ходе манифестаций пострадали по меньшей мере 47 демонстрантов и 11 сотрудников правоохранительных органов, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

«Из-за столкновений, произошедших 8 и 9 марта между демонстрантами и сотрудниками правопорядка, погибли трое митингующих», — говорится в заявлении Иракской комиссии по правам человека.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с октября 2019 года. Причиной недовольства граждан стали серьезные социальные проблемы в стране — отсутствие рабочих мест, коррупция, падение уровня жизни.

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