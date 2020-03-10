Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM В Ростовской области на границе с Украиной задержана крупная партия колбасы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Так, в период с 4 по 6 марта на таможенном посту «Весело-Вознесенка» задержано свыше 18 тонн колбасных изделий. Специалисты установили, что у производителя нет аттестации на вывоз продукции. Вывоз товара из России на Украину был запрещён.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в пункте пропуска «Матвеев-Курган» инспекторы обнаружили 11,3 тонны кормов для непродуктивных животных, перемещаемых из России на Украину. Груз был возвращён отправителю.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области на границе с Украиной задержали 11 тонн кормов