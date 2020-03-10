Москва, , 12:56 — REGNUM Мосгорсуд 11 марта рассмотрит апелляцию на арест четырёх фигурантов по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемых в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрит жалобу на постановление Басманного суда от 23 января 2020 года о продлении срока содержания под стражей», — сообщил собеседник агентства.

Фигурантам дела Абызова инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК («Создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абызов при помощи созданных им офшорных компаний похитил у акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и АО «Региональные электрические сети» («РЭС») 4 миллиарда рублей.