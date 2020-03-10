Берёзовский, Свердловская область, , 10:22 — REGNUM В Берёзовском вынесен приговор в отношении 67-летнего пенсионера, обвиняемого в жестоком обращении с животным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Берёзовский городской суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Напомним, что инцидент произошёл 29 июля 2019 года. По версии следствия, в тот день обвиняемый выгуливал свою собаку, когда к ним подбежал соседский пёс и животные сцепились между собой. Тогда обвиняемый поймал соседскую собаку и нанёс ей несколько ударов топором, от чего животное погибло.

Отметим, что расправа происходила в присутствии несовершеннолетних, игравших неподалёку на детской площадке.