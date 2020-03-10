Владивосток, 10 марта 2020, 03:21 — REGNUM Во Владивостоке ожидается ухудшение погодных условий, возможно выпадение мокрого снега или дождя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
Читайте также: Мощнейший циклон надвигается на Приморье
Мэрия Владивостока распространила экстренное сообщение об ухудшении погодных условий, порекомендовав жителям дальневосточной столицы без необходимости не пользоваться личным автотранспортом. Синоптики предупреждают о сильном ветре до 20 м/с, гололёдных явлениях. Высота снежного покрова достигнет 30 мм.
«В городе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. В оперативной готовности находится 130 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, 10 марта на Владивосток обрушится мощный циклон, который принесёт дожди или мокрый снег.