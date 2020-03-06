Владивосток, , 03:49 — REGNUM 10 марта к Владивостоку со стороны Китая подойдёт мощный циклон, который принесёт очень большие осадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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Зарождение циклона произойдёт над Жёлтым морем, рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. Далее циклон двинется в сторону Японского моря.

«10 марта циклон подойдёт к Владивостоку и принесёт с собой сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается, что осадков будет вдвое больше, чем было во время снегопада 4 марта», — рассказал глава ведомства.

Борис Кубай предупредил о появлении многочисленных опасных явлений и порекомендовал водителям в эти дни оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, во время снегопада 4 марта во Владивостоке произошло 104 дорожно-транспортных происшествий, всего в крае их было отмечено 160.