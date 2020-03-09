Рига, 9 марта 2020, 15:58 — REGNUM Национальный латвийский перевозчик airBaltic принял решение полностью прервать воздушное сообщение с Миланом и Вероной до середины апреля, пишет портал nra.lv.
Со всеми пассажирами уже оплатившими билеты компания обещает связаться индивидуально. ИА REGNUM уже сообщало, что ранее лоукостер Ryanair совершающий из Риги полёты в Бергамо, Милан, принял решение о сокращение числа рейсов с 17 марта. Ранее airBaltic объявляла о сокращении количества рейсов из Риги в Милан в Италии на период с 23 марта по 31 мая. Позднее отменила еще 90 рейсов с 23 марта по 5 апреля. Латвийский Центр по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями (SPKC) настоятельно рекомендовал всем жителям Латвии отказаться от посещения эпицентров заболевания Covid-19.