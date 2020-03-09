Якутск, , 15:20 — REGNUM Контейнер с десятками мёртвых кошек и собак обнаружили зоозащитники в городе Якутске. Об этом 9 марта сообщил телеканал «Якутия 24».

По словам зоозащитников, тела животных были найдены в пункте передержки, их было около ста. По данным волонтёров, животные погибли не от иньекций. Работники пункта передержки вразумительного ответа по данной ситуации дать не смогли.

В ситуацию вмешалась мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая написала в своём Instagram, что не отдавала никаких приказов по умерщвлению животных.

Позднее в департаменте ветеринарии по региону пояснили, что отдали приказ об эвтаназии 72 животных, которые, предположительно, контактировали с собакой, заражённой бешенством.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку по факту умерщвления животных. Будет создана комиссия, в которую войдут представители общественности и СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении карантина в одном из пунктов передержки животных в Якутске из-за выявления вируса бешенства у собаки, которую отловили в городе.

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