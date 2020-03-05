Якутск, , 07:21 — REGNUM В Якутске в пункте передержки безнадзорных животных будет введён карантин из-за выявления вируса бешенства у собаки, которую отловили в городе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии округа.

Читайте также: Жителей Якутска обяжут платить налог на домашних животных?

При проведении лабораторных исследований, в пробах поступивших из приюта для животных, был обнаружен вирус бешенства у одной из собак.

Власти Якутска приняли решение о введении карантина в пункте передержки на 60 дней, а десять дней будут обследовать всех животных приюта.

«Всего с января в городе было отловлено 460 животных: 146 собак и 18 кошек возвращены владельцам. В пункте передержки содержится 214 собак и 46 кошек. Не стоит выпускать домашних животных на улицу без присмотра — есть риск, что питомец заразится от бездомных собак. Рекомендуется сделать прививку», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила обсудить инициативу о введении налога на домашних животных.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») назвал это предложение «бредом и провокацией».

Читайте также: В Госдуме оценили предложение ввести налог на домашних животных