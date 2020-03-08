Борисполь, Украина, , 07:50 — REGNUM На Бориспольской окружной трассе в результате столкновения фуры Renault и легкового автомобиля Peugeot 307 CC погибли три человека, сообщает 7 марта издание «Информатор».

ДТП произошло 7 марта около 17:40 (18:40 мск). По предварительной информации грузовая фура Renault двигалась по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а автомобиль Peugeot 307 CC выезжал со второстепенной дороги на перекресток. В результате столкновения оба транспортных средства вылетели с дороги в поле.

В результате столкновения автомобиль Peugeot разорвало. Двое мужчин и женщина, находившиеся в салоне автомобиля погибли. Грузовая фура в результате ДТП перевернулась на бок. Водитель фуры не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Полтавской области в результате ДТП погибли два человека. Пятнадцать человек получили травмы различной степени тяжести.