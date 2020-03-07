Полтава, Украина, , 15:18 — REGNUM Два человека погибли, пятнадцать — получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобиля Jeep Cherokee с пассажирским микроавтобусом Volkswagen Lt35, следовавшим из Полтавы в Пирятин. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе национальной полиции Полтавской области.

ДТП произошло 6 марта около 17:00 (18:00 мск) недалеко от села Вишняки. После дорожно-транспортного происшествия водитель на автомобиле Jeep скрылся с места ДТП. Дальнейшее движение автомобиля было заблокировано в течение десяти минут сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительной информации у водителя внедорожника были признаки алкогольного опьянения. Водитель внедорожника задержан сотрудниками полиции. Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области в результате ДТП погибли трое человек.