Лос-Анджелес, США, , 13:01 — REGNUM Всё вплоть до туалетной бумаги раскупали жители Лос-Анджелеса во время «штурма» супермаркетов, опасаясь вспышки коронавируса. Об этом сообщает 7 марта AMNA.

Через два дня после того, как Калифорния объявила чрезвычайное положение на своей территории, оптовые торговые точки не смогли удовлетворить растущий спрос на целый ряд товаров.

«Здесь хаос, вдвое больший, чем обычно, — говорит Рене, который работает в супермаркете Cosco в Бербанке. — Сегодня всё неуправляемо. У нас больше нет туалетной бумаги, вода почти закончилась, и у нас больше нет геля для рук».

Пока что в Калифорнии зафиксирована одна смерть от COVID-2019, которая ставит ее на второе место после штата Вашингтон (на данный момент в США — 11 погибших). Несмотря на призывы властей к сдержанности, калифорнийцы начали паниковать и совершать массовые покупки.