Амстердам, , 09:01 — REGNUM 6 марта пикап врезался в ратушу г. Нейкерк (провинция Гелдерланд) в Нидерландах. Водитель пикапа, местный житель, задержан.

Пока неясно, имеет ли место умысел. Первое расследование показало, что мужчина обращался за психиатрической помощью и заявил, что у него острые психические проблемы. По словам представителя полиции, его действия не были направлены против муниципалитета или его сотрудников.

В ходе инцидента мужчина получил увечья. Он перевезён в больницу. Помимо него, никто не пострадал.

После инцидента часть ратуши была эвакуирована. Здание откроется после выходных.