Алма-Ата, Казахстан, , 08:56 — REGNUM Трое детей погибли в результате пожара одного из частных жилых домов в городе Есик Алма-Атинской области Казахстана, сообщает издание Tengrinews. kz со ссылкой на енбекшиказахскую многопрофильную больницу города.

После пожара в центральную межрайонную больницу Енбекшиказахского района с ожогами доставлена 68-летняя женщина — бабушка погибших детей. Её состояние оценивается как крайне тяжелое.

Отметим, в социальных сетях сообщаются подробности пожара. Трагедия произошла 4 марта в четыре утра. Сообщение о пожаре поступило в 4:09 (1:09 мск). Огонь был потушен в 5:10 (2:10 мск). Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

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