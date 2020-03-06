Якутск, , 07:37 — REGNUM В Якутске 5 марта с подозрением на коронавирус были госпитализированы три человека, которые прилетели из Южной Кореи в феврале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

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Поступил сигнал из больницы Якутска, куда обратилась женщина с маленьким ребёнком с жалобами, схожими с симптомами коронавируса. Обоих поместили в детскую инфекционную клиническою больницу, в учреждении проводится дезинфекция. Женщина уверяет, что в Корею летела уже с признаками ОРВИ.

В этот же день скорая госпитализировала другую пассажирку с повышенной температурой. У всех взяты анализы. Результаты пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в России официально подтвержден коронавирус у четырёх человек.