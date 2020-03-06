Владивосток, , 07:33 — REGNUM Семь российских туристов, ранее доставленных в инфекционное отделение краевой клинической больницы № 2 с круизного лайнера Diamond Princess, выписаны домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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У всех семерых человек анализы на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат. Как сообщила представитель территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова, состояние всех выписываемых пассажиров лайнера оценивается как удовлетворительное.

«Повышенной температуры ни у кого нет, катаральные проявления отсутствуют», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае от коронавирусной инфекции на утро 6 марта 2020 года скончалось 3042 человека.