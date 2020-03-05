Турин, Италия, , 18:51 — REGNUM Спецмагазин «Коронавирус-shop» с товарами, якобы «гарантирующими иммунитет от коронавируса COVID-2019», накрыла итальянская Финансовая гвардия в провинции Турин. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба регионального управления Финансовой гвардии.

Так называемый «Коронавирус-shop» специализировался на продаже в сети интернет товаров, якобы обладающих сильным противодействием коронавирусу COVID-2019. В частности, здесь продавались дезинфицирующие средства, ионизаторы, маски, комбинезоны, защитные очки, перчатки и прочие товары. При этом стоимость товаров была сильно завышена, цена на некоторые из них достигала тысячи евро.

Зеленые береты Группы быстрого реагирования Турина идентифицировали ещё 14 предпринимателей, все они оказались гражданами Италии. Если их вина будет доказана, то задержанным грозит до двух лет тюремного заключения за мошенничество в деловой сфере.

Всего за несколько дней в Италии было обнаружено и задержано 33 интернет-мошенников, специализировавшихся на продаже товаров, якобы гарантирующих защиту от коронавируса нового типа.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении в Китае жителя Шанхая, участвовавшего в интернет-мошенничестве с материалами, нужными для борьбы с коронавирусом.

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