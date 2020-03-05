Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Итальянский гражданин, приехавший в Санкт-Петербург 29 февраля, стал седьмым, у кого в России выявили коронавирус COVID-19. Студент прибыл из Милана для обучения по обмену, сообщает 5 марта телеграм-канал Mash.

Студента зовут Рикардо П., в России он собирался учиться хирургии. К врачам итальянец обратился 2 марта, сейчас он находится в инфекционном боксе в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта стало известно о выявлении коронавируса у гражданина Италии, который обучается в государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова.

Читайте подробнее: Из общежития, закрытого на карантин в Петербурге, пускают самолетики