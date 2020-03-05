Москва, , 13:28 — REGNUM Бывший член правления ПАО «Татфондбанк» Гузель Фаттахов подал апелляцию в Одинцовский апелляционный арбитражный суд на решение об аресте по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) имущества управляющих банком лиц на сумму 96,7 млрд рублей, сообщает РАПСИ.

Речь идёт о постановлении арбитражного суда Татарстана от 18 февраля.

Также по решению суда Росреестру запрещено производить регистрацию перехода права собственности на несколько помещений и земельных участков, принадлежащих ответчикам. Как заявляют в агенстве, контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Также бывшим членам правления банка вменяется приобретение неликвидных ценных бумаг, передача ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключение договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятие надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

Помимо Фаттахова ответчиками по делу являются бывший председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин и еще десяти лиц, управлявших банком.