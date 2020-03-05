Симферополь, , 13:21 — REGNUM На борту севшего в Симферополе самолёта, летевшего из Санкт-Петербурга, не было бомбы. Об этом 5 марта сообщил источник в экстренных службах, передаёт Крыминформ.

«Специалисты проверили воздушное судно, информация о наличии взрывного устройства на борту не подтвердилась», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что самолёт на борту которого находится 124 человека, вылетевший в Крым из Санкт-Петербурга, готовится к экстренной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону из-за сообщения о бомбе на борту. Однако позже пилоты приняли решение продолжить полёт, самолёт успешно приземлился в Симферополе.

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