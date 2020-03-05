Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM В Петербурге проезжавшие мимо врачи скорой помощи помогли мужчине, которому неизвестные выстрелили в голову.

В полицию Невского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от неизвестного о том, что у дома №32 по улице Подвойского слышна стрельба. Позже стало известно, что от этого дома бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1978 года рождения, в которого выстрелил неизвестный из предмета, похожего на пистолет

Как сообщает издание «Фонтанка.ру», только счастливое стечение обстоятельств и вовремя оказанная медицинская помощь позволила 41-летнему мужчине выжить. На помощь к нему пришли прохожие, которые смогли остановить проезжающую мимо скорую. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом правой теменной кости, ушиб груди.

По подозрению в совершении преступления, в отдел полиции доставлены 37-летняя приезжая из Ивановской области и 28-летний безработный петербуржец.

«В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали. Сам пациент рассказал, что в него стреляли из травматического пистолета неизвестные», — пишет издание.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.