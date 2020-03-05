Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Районные суды, школы и гимназии вновь эвакуируются из-за сообщений лже-минеров, которые накануне угрожали заявлять о «бомбах» в самолетах. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Так, толком не начав рабочий и учебный день эвакуируются более ста школ и Петродворцовый районный суд Петербурга.

Напомним, накануне злоумышленники сообщали, что пока им не поступит на счет 120 биткоинов (70,6 млн рублей) они будут делать рассылку не только на почту городских учреждений и торговых центров, но и в авиакомпании.