Владивосток, , 08:25 — REGNUM Районный суд во Владивостоке вынес приговор по делу 20-летнего местного жителя, который признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Как стало известно, молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сообщил правоохранительным органам о том, что в кафе на улице Батарейной заложено взрывное устройство.

Осмотр места силами сотрудников полиции, ФСБ и МЧС не подтвердил информацию о бомбе. Злоумышленник был задержан, в отделе полиции он сознался в совершении преступления и полностью раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

«Помимо этого, с осужденного взысканы расходы, потраченные спецслужбами для осуществления выезда по ложному сообщению», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в суд передано дело телефонного террориста, который «заминировал» кафе на Спортивной набережной города.