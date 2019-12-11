Владивосток, , 06:40 — REGNUM В Приморье в суд передано дело в отношении мужчины, сделавшего ложное заявление о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Как установлено в ходе следствия, в августе 2019 года местный житель находился в ночное время в кафе, расположенном на Спортивной набережной Владивостока, где распивал спиртные напитки. Из хулиганских побуждений он решил позвонить в полицию и сообщить заведомо недостоверные сведения о минировании рядом расположенного кафе. Прибывшие на место предполагаемого минирования сотрудники полиции и Росгвардии взрывных устройств не обнаружили.

Фигурант был установлен сотрудниками уголовного розыска и дал признательные показания, ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы и взыскание затрат, понесённых спецслужбами во время проверки ложного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, после ложного сообщения о минировании образовательных учреждений Владивостока, было эвакуировано более 2 тысяч учащихся.