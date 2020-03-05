Манила, , 06:15 — REGNUM При крушении вертолёта с руководством филиппинской полиции на борту, произошедшем в провинции Лагуна, погибших нет. Об этом 5 марта сообщает портал Rappler.

По последним данным, полицейский вертолёт при взлёте в городе Сан-Педро упал после того, как врезался в провода линии электропередачи. Пилоты, а также все находившиеся на борту вертолёта руководители и сотрудники Филиппинской национальной полиции отделались лёгкими травмами. В их числе — начальник Филиппинской национальной полиции генерал Арчи Гамбоа, начальник управления генерал-майор Йович Рамос, директор разведки генерал-майор Мариэль Магавай и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, На севере Филиппин при взлёте потерпел крушение вертолет филиппинской национальной полиции с высокопоставленными чиновниками на борту, включая главу национальной полиции Арчи Гамбоа.

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