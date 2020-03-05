Владивосток, , 04:08 — REGNUM После прошедшего в среду, 4 марта, сильного снегопада, дороги Владивостока скованы нескончаемыми пробками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным сервиса Яндекс. Пробки город натурально «стоит» практически по самому высшему баллу. Нет никакого движения по центральным улицам города: 100-летия Владивостоку, Молодёжной, Баляева, Котельникова. Нет движения по Некрасовскому путепроводу, кольцу Инструментального завода, в районе Радиоприбора.

Как сообщало ИА REGNUM, спецтехника убирает снег на всех дорогах краевого значения: в Приморье после снегопада отменены ряд междугородних рейсов.