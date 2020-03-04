Владивосток, , 09:38 — REGNUM На Приморье обрушился очередной циклон — ночью 4 марта на всей территории региона начался снег. Дорожные службы оперативно вышли на очистку дорог краевого значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Примавтодор» к началу рабочего дня очистил дороги от снега, но он не прекращается, осадки прогнозируют в течении дня, а также 5 и 6 марта.

С ночи спецмашины работают во Владивостоке, Артёме, Уссурийске, Октябрьском, Михайловском, Пограничном, Ханкайском, Хасанском и Надеждинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со снегопадом работодателей Приморья попросили сократить рабочий день.