Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Злоумышленники угрожают рассылать угрозы о минировании не только в городские госучреждения Санкт-Петербурга, но и в авиакомпании. Авторы анонимных электронных писем требуют 120 биткоинов и сообщают о минировании судов, мостов, а также магазинов популярной торговой сети. Об этом сообщает 4 марта объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как следует из сообщений, поступивших на почты в районные суды, злоумышленники проинформировали, что решили пересмотреть адреса ежедневной рассылки. Так, помимо судов, школ, детских садов и торговых центров, сообщения будут приходить на почтовые адреса авиакомпаний.

«Если хотите избежать сообщения о заминировании самолета в полете, то нужно чтобы на указанном ниже биткоин-кошельке образовалась сумма в 120 биткоинов. Аналогичные требования предъявлены нескольким авиакомпания и аэропортам, все скидываемся в общий котел», — говорится в сообщении вымогателей.

В результате сегодня на 20 минут приостанавливалась деятельность Петродворцового районного суда. После осмотра опасных предметов или веществ обнаружено не было.

Напомним, угрозы судам и другим учреждениям Петербурга поступают почти ежедневно с ноября 2019 года. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.