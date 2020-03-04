Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан местный житель по обвинению в убийстве 75-летней женщины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, старушку с многочисленными травмами головы нашли на улице 20 февраля. Она была доставлена в больницу, однако врачам не удалось её спасти. Следователи возбудили уголовное дело.

В доме покойной был беспорядок, по словам родственников, пропали ценные вещи, а также инструменты и бытовая техника. Соседка рассказала про подозрительного мужчину с большим мешком идущим от дома потерпевшей. Он попал также в камеры видеонаблюдения ближайших торговых объектов.

Кроме того, в записной книжке женщины нашли имя и телефон мужчины, который помогал местным пенсионерам с дровами. Это оказался именно тот человек, которого видела соседка. Мужчина был задержан и уже признал свою вину. В его доме нашли часть вещей убитой, а также одежда со следами крови.

Выяснилось, что он заприметил инструменты в доме ещё осенью, когда помогал пожилой чете колоть дрова. 20 февраля он шёл мимо в состоянии алкогольного опьянения и решил украсть их.

«В это время хозяин дома лежал в больнице, а его супруга ушла в магазин. Решив совершить кражу тех самых инструментов, обвиняемый перелез через забор, нашел их и начал складывать в мешок. В этот момент из магазина вернулась пенсионерка. Опасаясь разоблачения, злоумышленник напал со спины на потерпевшую и с силой нанес ей подобранным поленом несколько ударов по голове», — отметили в СКР.

Мужчина в настоящее время взят под стражу. Тем временем, следователи продолжили расследование происшествия.

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