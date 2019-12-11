Улан-Удэ, , 13:44 — REGNUM Правоохранители в Бурятии расследуют убийство 68-летней женщины, которое произошло 9 декабря в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службу Следственного управления СКР по республике, на теле жертвы обнаружены многочисленные ножевые ранения.

В совершении преступления подозревается 40-летний мужчина. В тот день он освободился из тюрьмы, где отбывал наказания по «тяжкой» статье, и собирался уехать к родным в соседний район. Но пока стоял на остановке, познакомился с местным жителем. Тот позвал бывшего заключённого домой, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяин внезапно вышел из дома, оставив гостя одного.

«Чуть позже домой вернулась его пожилая мать. Застав пьяного незнакомца, женщина попыталась его прогнать. В ответ злоумышленник схватил со стола нож и им нанес потерпевшей более 20 ударов по различным частям тела», — сообщили в СКР.

После этого мужчина скрылся, а вернувшийся сын женщины вызвал правоохранителей. Он сообщил полиции имя своего собутыльника и то, что он недавно освободился из мест лишения свободы. Подозреваемый был скоро задержан и уже дал признательные показания. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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