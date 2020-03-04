Южно-Сахалинск, , 10:32 — REGNUM Суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего главу секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачёва к 7 годам и 10 месяцам условно. Его признали виновным в 17 эпизодах по получению крупных взяток.

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За каждый из 17 эпизодов суд назначил Горбачёву 5 лет лишения свободы. Путём частичного сложения получился итоговый условный срок, пишет ИА Sakh.com.

Суд признал Горбачёва виновным в сборе денег с кандидатов в депутаты городской думы Южно-Сахалинска за помощь в ведении кампании. Данная схема, по версии следствия, была организованна экс-губернатором Сахалина Александром Хорошавиным. Сам обвиняемый раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Адвокат Горбачёва после оглашения приговора заявила, что обжаловать решение суда сторона защиты не намерена.

Как сообщало ИА REGNUM, самого Александра Хорошавина арестовали в апреле 2015 года. Экс-губернатора островного региона обвинили в создании преступной группы, взятках, прочих коррупционных преступлениях и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Вместе с Хорошавиным осуждены его ближайшие сотрудники Сергей Карепкин и Андрей Икрамов.

В конце 2019 года родные и адвокаты потеряли Хорошавина. Его местонахождение не могли выяснить в течение долгого времени. После многочисленных жалоб и огласки в СМИ стало известно что экс-губернатор Сахалина находится в СИЗО Южно-Сахалинска.

Отметим, что Хорошавин, в отличие от Горбачёва, своей вины в инкриминируемых ему преступлениях не признаёт.