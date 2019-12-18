Южно-Сахалинск, , 07:27 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказаний по Сахалинской области сообщила, что экс-губернатор островного региона Александр Хорошавин возвращён в СИЗО Южно-Сахалинска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что Александра Хорошавина вернули на Сахалин в следственный изолятор авиарейсом из Хабаровска 17 декабря 2019 года. Адвокаты экс-губернатора на сегодняшний день, 18 декабря 2019 года, в СИЗО пока не были. Они пообещали проверить эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, о местонахождении Хорошавина его родственники и адвокаты ничего не знали с 18 ноября 2019 года.

Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года, впоследствии он был осужден за коррупционные преступления на 13 лет колонии строгого режима. Вину свою он не признал. В настоящее время предстоит ещё один судебный процесс по уголовному делу о коррупции во время выборов в городскую думу Южно-Сахалинска. Срок ознакомления с делом истёк 27 октября, но дело до сих пор не передано в суд. Знакомиться с делом Хорошавин должен был начать давно — именно в СИЗО Южно-Сахалинска.