Владивосток, , 05:33 — REGNUM Администрация Владивостока призвала работодателей сократить рабочий день в среду, 4 марта, так как к вечеру ожидается значительное ухудшение погоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Читайте также: Погода готовит приморцам на 8 марта сюрприз

Во Владивостоке бушует снежный циклон. По прогнозам, снег будет идти весь день 4 марта. Из-за сильного ветра ожидается метель.

В администрации дальневосточной столицы сообщили, что ухудшение погодных условий ожидается к 16:00 по местному времени и рекомендовали работодателям отпустить людей к этому времени домой.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозируют непогоду Приморью накануне 8 марта. Во всех районах края пройдут осадки. Ожидается похолодание и метель.