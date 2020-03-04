Улан-Удэ, , 09:15 — REGNUM Житель Бурятии признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ, мужчина в момент совершения преступления был пьян.

28 сентября 2019 года обвиняемый, воспользовавшись телефоном таксиста, который его вёз в это время, позвонил в полицию и сообщил о пакете с бомбой в кафе. Для проверки сообщения были мобилизованы сотрудники полиции, Росгвардии, центра медицины катастроф, а также пожарные. Однако взрывчатое вещество так и не было найдено.

Тем не менее, в результате выходки подсудимого, по мнению суда, «был нарушен нормальный ритм жизни, что внесло элементы дезорганизации в деятельности кафе «Шашлыкоff» и отвлекло силы правоохранительных органов от выполнения их прямых обязанностей и повлекло создание экстремальной ситуации».

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, что было расценено как смягчающее обстоятельство, а также способствовал расследованию преступления и возместил материальный ущерб. В результате судья приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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