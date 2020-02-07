Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Задержанный в начале текущей недели злоумышленник, который сообщал заведомо ложные сведения о «взрывах» и «жертвах» на станциях петербургской подземки, отпущен из-под стражи согласно решению прокуратуры, передает телеканал «78» со ссылкой на источник.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии правоохранительных органов, с 31 января по 4 февраля 26-летний уроженец Сызрани звонил на пульт дежурного и сообщал о якобы произошедших серьезных инцидентах на станциях метро «Владимирская», «Гостиный двор», «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского», а также в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте и пожаре в квартире на набережной канала Грибоедова.

Задержанный мужчина рассказал следователям, что не хотел никого напугать, а лишь хотел привлечь внимание к себе и своим жизненным проблемам. По его словам, он инвалид второй группы, инвалид детства, родители бросили, а те, кто взял его под опеку, «забрали все его средства». С тех пор он «скитается по стране», пытается заработать на хлеб и на однокомнатную квартиру, но у него не получается, поскольку потерял документы и не смог восстановить. Своими звонками он якобы хотел добиться помощи.

5 февраля в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Однако затем, по решению прокуратуры Центрального района Петербурга, дело было прекращено в связи с нарушениями закона и неполнотой проведенной проверки.

Согласно вменяемой мужчине статье, уголовная ответственность устанавливается за «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений». Однако в данном случае, по материалам дела, мужчина сообщил об уже якобы случившемся происшествии.

«В результате постановлением следователя задержанный был освобожден», — сообщает издание.

В настоящее время проводится дополнительная процессуальная проверка по факту сообщения о якобы произошедшем взрыве. Окончательное процессуальное решение пока не принято.

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