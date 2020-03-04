Туран, , 08:58 — REGNUM В Туве завершился процесс над 30-летней местной жительницей, которую обвиняли в убийстве, совершённом в состоянии аффекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Инцидент произошёл 2 мая 2019 года, когда обвиняемая подошла к дому своей знакомой.

«Во дворе частного домовладения при виде знакомой у осужденной внезапно возникло сильное душевное волнение (аффект), в состоянии которого Петрова нанесла множественные удары кулаками по всему телу, после чего повалив потерпевшую на землю и обхватив руками шею, задушила её», — отметили в СКР.

Жертва нападения скончалась на месте.

В результате суд признал признал, что подсудимая совершила преступление в состоянии аффекта, вызванного аморальными действиями потерпевшего. Осужденной назначено наказание в виде двух лет исправительных работ.

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