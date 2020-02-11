Кызыл, , 12:38 — REGNUM В Туве перед судом предстанут двое местных жителей 52 и 53 лет, которых обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 8 января 2019 года мужчины пришли к дому потерпевшего, с которым они ранее поссорились. В квартире они избили жертву.

«Осознавая, что своими действиями причиняют особые страдания и боль, придавив потерпевшего к полу и подавляя его сопротивление насильно влили ему в рот уксусную эссенцию 70%-ной концентрации из двух полузаполненных бутылок», — добавили в ведомстве.

В результате потерпевший через несколько дней скончался в больнице, несмотря на старания врачей. К настоящему времени расследование уголовного дело завершено, дело передано в суд.

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