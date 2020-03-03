Женева, Швейцария, , 21:33 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пока нет предпосылок того, чтобы из-за коронавируса переносить летние Олимпийские игры в Токио на более поздний срок.

По словам Гебреисуса, он поговорил с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и они пришли к согласию, что переносить Олимпийские игры в Токио из-за распространения коронавируса Covid-2019 пока преждевременно.

Напомним, что ранее Гебреисус заявил, что объявлять пандемию по коронавирусу пока рано — распространение и уровень заболеваемости не так уж и высоки.