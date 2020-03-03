Улан-Удэ, , 15:42 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бурятии произошло десять пожаров, в двух из которых есть жертвы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Вечером 2 марта произошло возгорание частного дома в городе Гусиноозёрск. Прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать огонь менее чем за десять минут. В результате погиб мужчина 57 лет. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

«Сегодня днем в п. Селенгинск Кабанского районе по этой же причине погиб мужчина при пожаре по улице Подгорная. На момент прибытия огнеборцев жилой дом горел изнутри», — добавили в МЧС.

В связи с этим спасатели призвали быть внимательнее с огнём и не курить в постели, особенно в состоянии опьянения.

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