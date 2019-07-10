Чебоксары, , 14:43 — REGNUM

В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера Янтиковской центральной районной больницы, которую обвиняют в присвоении денежных средств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, всего было присвоено, по версии следствия, более 11,1 млн рублей.

Следствие полагает, что с 2013 по 2018 годы обвиняемая отправляла в министерство финансов Чувашии заявки на выделение денежных средств, включая туда «не только расходы на содержание больницы и персонала, но и дополнительные суммы, которыми распоряжалась по своему усмотрению». По данным надзорного ведомства, злоумышленница вносила в электронные реестры для перечисления заработной платы «заведомо ложные сведения о начислении себе и другому работнику медицинского учреждения дополнительных денежных средств».

«Чтобы скрыть свои противоправные действия, главный бухгалтер вела двойную документацию, которая хранилась только в её персональном компьютере. На начальном этапе злоумышленницей присваивались незначительные суммы денег, затем похищенные средства стали исчисляться сотнями тысяч рублей», — отмечают в МВД по Чувашии.

В прокуратуре республики сообщили, что за данный период времени обвиняемая незаконно присвоила и растратила более 11,1 млн рублей.

«Часть средств (около 2 млн рублей) обвиняемая незаконно легализовала путем проведения операций через кредитную карту и оплаты текущих платежей по ипотечному кредиту», — говорят в надзорном ведомстве.

Обвиняемая находится под домашним арестом. По данным полиции, она добровольно возместила часть причиненного ущерба — около 300 тыс. рублей. Кроме того, наложен арест на недвижимое имущество женщины стоимостью 1 млн рублей.

Предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ («Хищение денежных средств путем присвоения или растраты с использованием служебного положения»), и ст. 174 прим. 1 («Легализация средств, полученных преступным путем»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении медицинского работника, обвиняемого в получении взяток. Следствие полагает, что пациенты платили «за срочность и выбор дат проведения» операций, размер взятки варьировался от 6500 до 32 000 рублей.

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