Екатеринбург, 3 марта 2020, 11:54 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконного зачисления ребёнка в первый класс школы № 120. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Отметим, что нарушение законодательства установлено в ходе надзорных мероприятий, проведённых в учебном учреждении. Мать будущего первоклассника 10 февраля 2020 года представила в комиссию для зачисления ребёнка в школу документ о прописке, сроком на один год. Однако в ходе проверки (по информации отдела миграции участкового отдела полиции) выяснилось, что её несовершеннолетняя дочь по указанному адресу не зарегистрирована.