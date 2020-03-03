Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконного зачисления ребёнка в первый класс школы № 120. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По материалам прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело в отношении законного представителя ребенка по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права)», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что нарушение законодательства установлено в ходе надзорных мероприятий, проведённых в учебном учреждении. Мать будущего первоклассника 10 февраля 2020 года представила в комиссию для зачисления ребёнка в школу документ о прописке, сроком на один год. Однако в ходе проверки (по информации отдела миграции участкового отдела полиции) выяснилось, что её несовершеннолетняя дочь по указанному адресу не зарегистрирована.