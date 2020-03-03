Пекин, , 10:32 — REGNUM Девять чиновников в китайской проивинции Хубэй арестованы из-за скандала с носительницей коронавируса COVID-19, которая смогла покинуть карантинный город Ухань и добраться до Пекина. Об этом сообщает 3 марта газета «Чжунго жибао».

Женщину по фамилии Хуан освободили из тюрьмы в Ухане. Родственники доставили её в Пекин, при этом у женщины имелись симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Инцидент вызвал общественный резонанс, так как Ухань закрыт для выезда.

В происшествии разбирались представители китайского минюста. Они пришли к выводу, что ряд госслужащих, в том числе начальник департамента юстиции провинции Хубэй и сотрудники тюремной администрации, пренебрегли должностными обязанностями.

«Инцидент поставил под удар эпидемический контроль в Пекине», — говорится в докладе минюста.

Женщину и троих её родственников поместили в карантин.

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