Омск, , 08:34 — REGNUM В Омске вынесен приговор 28-летней женщине, признанной виновной в убийстве дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, Светлана Мирзоева признана виновной в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что 9 мая 2019 года в квартире в Омске находились пьяная женщина и её сожитель. Омичка увидела, что дочь (девочке был 1 год и 10 месяцев), которая ела булочку, накрошила. Мирзоева стала насильно кормить девочку хлебом и собранными с пола крошками. Находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался от асфиксии.

После этого сожитель омички вынес сумку с телом ребёнка из дома и спрятал. Через 10 дней мужчина умер от алкогольной интоксикации.

О преступлении стало известно уже в июне. Соседи сообщили в правоохранительные органы о том, что в семье, воспитывающей двух маленьких детей, пропала младшая дочь. Было установлено, что к преступлению причастна злоупотребляющая алкоголем мать девочки. Её арестовали.

Место, где спрятано тело, установить не удалось. Основной свидетель убийства — сожитель омички — скончался. Обвиняемая изменила свои первоначальные признательные показания, настаивая на том, что ребёнка убил её сожитель. Однако следствие смогло собрать объективные доказательства виновности именно Мирзоевой.

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Семья омички состояла на профилактическом учёте как неблагополучная. В адрес управления опеки и попечительства администрации Омска, а также в органы полиции, обязанные контролировать подобные семьи, внесли представления.

Суд назначил женщине наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прениях сторон представитель гособвинения предложила суду признать женщину виновной и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

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