Омск, , 14:25 — REGNUM В Омске перед судом предстанет 28-летняя женщина, обвиняемая в убийстве дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в следственном управлении СКР по Омской области.

Расследование уголовного дела в отношении омички по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») завершено.

По данным следствия, 6 июня 2019 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в семье, где воспитываются двое маленьких детей (трёхлетний сын и дочь в возрасте 1 год 10 месяцев), пропала младшая девочка. Было установлено, что к преступлению причастна 28-летняя мать ребёнка, злоупотребляющая алкоголем. Женщину арестовали.

Следствие установило, что 9 мая 2019 года пьяная омичка в квартире на улице 33 Северная увидела, что девочка, которая ела булочку, накрошила. Злоумышленница стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные с пола крошки.

Ребёнок, находившийся у неё на коленях, перестал дышать и скончался от асфиксии. Затем сожитель омички вынес сумку с телом ребёнка из дома и спрятал. Через десять дней мужчина умер от алкогольной интоксикации.

Место захоронения тела девочки установить не удалось. Женщина изменила свои первоначальные признательные показания. Однако следствию удалось собрать доказательства её виновности.

В ведомстве напомнили, что семья состояла на учёте как неблагополучная. В связи с этим в адрес управления опеки и попечительства администрации Омска и в органы полиции внесены представления.

Уголовное дело направлено в суд.

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