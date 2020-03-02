Пенза, , 21:34 — REGNUM На трассе в Сосновоборском районе в результате аварии погиб 37-летний водитель снегохода. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД МВД РФ по Пензенской области.

По данным ведомства, авария произошла на 26 км автодороги Никольск — Сосновоборск. Мужчина, находившись за рулём снегохода Yamaha Venture, врезался в отбойник. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке. По предварительной информации, Нетребенко каталась на снегоходе BRP-Lynx со своей коллегой журналисткой Лейсан Латыповой на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова.

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