Петропавловск-Камчатский, , 12:22 — REGNUM Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке. Об этом 23 февраля сообщает портал «Кам 24».

Авария произошла около 00:50 по местному времени, в районе 15 километра федеральной трассы Морпорт — Аэропорт, в лесном массиве. По предварительной информации, Нетребенко каталась на снегоходе «BRP-Lynx» со своей коллегой журналисткой Лейсан Латыповой на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова.

Главред находилась за рулём снегохода и на одном из поворотов не справилась с управлением. Снегоход, сойдя с трассы, въехал в дерево.

Нетребенко скончалась на месте от полученных травм до приезда медиков. Журналистка Латыпова была госпитализирована, её состояние медики оценивают как тяжёлое, её жизни в настоящий момент ничто не угрожает.

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