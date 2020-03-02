Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM В одном из районов Санкт-Петербурга правоохранители задержали гражданина Украины, предъявившего поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, чтобы избежать административной ответственности за ряд правонарушений, сообщает 2 марта пресс-служба управления ведомства по Петербургу и Ленинградской области.

Гражданин Украины Добровольский предъявил фальшивое удостоверение сотрудника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении Добровольского возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Проводится следствие.

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