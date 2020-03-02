Апатиты, Мурманская область, , 15:24 — REGNUM В Мурманской области раскрыто убийство 18-летней давности — местный житель явился в полицию с повинной в совершенном преступлении.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, убийство было совершено январской ночью 2002 года. Тело мужчины со следами ножевых ранений обнаружили на улице случайные прохожие. Полиция выяснила, что за несколько часов до смерти погибший был в гостях у своей знакомой, где находились еще 9 человек.

«Во время совместной попойки произошел конфликт, который перерос в драку. Как гости разошлись, убийца проследил за мужчиной и, догнав его у спортивного комплекса «Атлет», нанёс ему не менее 12 ударов ножом, в том числе в область расположения жизненно важных органов: голову, грудь, живот. Но преступник в тот момент так и не был найден, хотя в поле зрения правоохранителей тогда попал один из знакомых убитого, мужчина 1985 года рождения, но свою причастность к смерти тот категорически отрицал», — сообщили в полиции.

Изобличающие показания дали знакомые преступника, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

«Под гнетом имеющихся доказательств, осознав неотвратимость наказания, подозреваемый дал признательные показания сообщив, как и при каких обстоятельствах он совершил данное противоправное деяние. И лишь спустя 18 лет от него была получена явка с повинной», — сообщили в УМВД.

Следователи продолжают расследование уголовного дела с учетом полученных доказательств, указывающих на виновность подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области осудили наемного убийцу спустя 15 лет после совершения преступления. В 2006 году преступнику удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск. Нашли киллера на Украине.